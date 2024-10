Due colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro la porta finestra dell'ufficio del primo cittadino di Arzana, comune della provincia dell’Ogliastra, Marco Melis.

L'ennesimo attentato contro un amministratore locale potrebbe essere avvenuto tra il primo maggio e la notte scorsa, in quanto il Municipio in questi giorni era chiuso, ma solo questa mattina, quando il sindaco è rientrato al lavoro, ci si è accorti degli spari. Melis ha dato subito l'allarme. Sul posto è in corso un primo sopralluogo dei carabinieri della Compagnia di Lanusei, guidati dal capitano Danilo Cimicata.

"Sono amareggiato, non me lo aspettavo dopo 10 anni". "Non mi dispiace tanto per me, perché alla fine un amministratore può mettere in conto anche questo, quanto per la comunità che merita di vivere un clima di serenità come quello che sta vivendo negli ultimi anni". Ha commentato il sindaco di Arzana. Melis, maresciallo dell'Aeronautica, ha governato Arzana per due legislature e in corsa con una lista civica per il terzo mandato.

"In 10 anni di amministrazione del paese - ha proseguito - non ho mai avuto problemi. Mi rendo conto però che c'è sempre una prima volta, ma sono cose che fanno male. Stamattina quando sono rientrato in ufficio dopo il ponte del primo maggio ho spostato la tenda e mi sono accorto degli spari. Ero stato in ufficio l'ultimo volta giovedì scorsa ed era tutto tranquillo, probabilmente il fatto è avvenuto durante il ponte. Saranno i Carabinieri a cui ho dato l'allarme stamattina, a collocare il fatto nel tempo e, come mi auguro per la serenità della mia comunità, a trovare i responsabili".

“Esprimo solidarietà da parte mia e della Giunta regionale al sindaco Marco Melis, di cui comprendo lo sgomento, e a tutta la popolazione di Arzana - ha affermato il presidente della regione Francesco Pigliaru -. Simili atti, che insidiano chi si assume responsabilità pubbliche, non turbano solo coloro contro i quali sono diretti, ma scuotono l’intera collettività. Il nuovo atto intimidatorio, nell'attesa che la magistratura e le forze dell'ordine facciano chiarezza su questo e altri episodi analoghi, ci ricorda una volta di più che l'emergenza sicurezza è una priorità, come abbiamo avuto modo di ribadire anche in occasione della visita del ministro dell'Interno Angelino Alfano in Sardegna.”

Foto copertina tratta dal sito ufficiale del comune di Arzana