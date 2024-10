"Dura condanna per il grave attentato incendiario e vandalico ai danni del Comando regionale dell'Esercito a Cagliari, a cui va la nostra solidarietà e sostegno". Così il deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda, dopo la molotov esplosa nella serata di ieri a Cagliari davanti al Comando dell'Esercito in via Torino (QUI LA NOTIZIA).

"Un episodio - prosegue l'esponente di Fdi - che arriva dopo un irresponsabile e crescente campagna di "disinformazione" sulle Esercitazioni della Marina Militare (e non dell'Esercito oggetto dell'intimidazione), una esasperazione nei toni da parte di qualcuno che spaccia come giornalismo le proprie opinioni, smentite dai documenti e dai fatti ma anche da chi in politica dovrebbero fare mea culpa per i termini utilizzati, utili per trovare visibilità ma gravemente esagerati nei confronti di una Istituzione come le Forze Armate e la Difesa. Per di più da chi é maggioranza del Governo".

"Una esasperazione - ancora Deidda - che purtroppo da spazio e viene usata da chi preferisce usare la violenza verbale, e purtroppo non solo quella, nella nostra Terra. I violenti dovrebbero essere isolati e fermati, non alimentati. Presenterò una interrogazione per chiedere chiarimenti al Governo se intende adottare le opportune iniziative a tutela delle nostre Forze Armate".