Cagliari: molotov contro l’ingresso del Comando Esercito Sardegna

Nessun ferito. Accesi anche due fumogeni

Di: Redazione Sardegna Live, foto Ansa

Attentato incendiario nella serata di ieri a Cagliari, dove è stata presa di mira da ignoti la sede del Comando militare Esercito Sardegna in via Torino. Gli inquirenti indagano per individuare i responsabili del gesto intimidatorio.

Contro le pareti dell'edificio sono state lanciate anche delle bombe di vernice rossa e due fumogeni. L'esplosione della bottiglia incendiaria ha annerito la parete mentre la vernice ha imbrattato l'area antistante l'ingresso e il portone. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.

Sul posto i Vigili del fuoco del Distaccamento Porto e la polizia con gli specialisti della scientifica, che hanno effettuato i rilievi.