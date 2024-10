“La Regione è vicina agli autotrasportatori e porterà le loro legittime rivendicazioni davanti al Governo. Bisogna però tutelare i nostri agricoltori che rischiano di essere pesantemente danneggiati dal blocco della movimentazione del prodotto fresco”. È l’appello che l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, rivolge agli autotrasportatori che in questi giorni stanno protestando per il caro carburante.

“Capiamo le loro aspettative – aggiunge l’esponente della Giunta Solinas – ed è giusto chiedere iniziative per trovare soluzioni di fronte a una situazione che si fa sempre più grave, ma non si possono penalizzare le nostre aziende agricole ai quali viene impedito di mettere in commercio i loro prodotti. È un problema nazionale, che però in Sardegna diventa ancora più drammatico a causa delle condizioni di insularità e pertanto ancora più urgente da risolvere”.

“È necessario quindi un intervento immediato del Governo per la vertenza degli autotrasportatori e per il settore agricolo e agroalimentare”, conclude l’assessore Murgia. “Ed è per questo con tutti gli altri assessori della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni nel corso dell’ultima riunione straordinaria abbiamo sollecitato misure tempestive con un documento che contiene le proposte per compensare gli effetti della crisi per il comparto”.