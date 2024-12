“La giornata di oggi a Portovesme è stata molto importante per ribadire a Glencore, qualora ce ne fosse ancora bisogno, una visone univoca da parte di Governo, Regione, enti locali e organizzazioni sindacali sulla netta contrarietà alla chiusura della linea zinco. In particolare, abbiamo colto con favore il fatto che il ministro Urso abbia più volte sottolineato la strategicità a livello nazionale della produzione di zinco nel polo industriale sardo, un fattore di assoluta importanza che avvalora la posizione sostenuta con fermezza dalla Regione Sardegna”.

Così l’assessore dell’industria Emanuele Cani a conclusione dell’incontro odierno con lavoratori e rappresentanti sindacali dell’impianto metallurgico.

“E’ anche emersa in modo evidente l’incertezza di Glencore nell’esplicitare il proprio piano industriale – aggiunge Cani - e di conseguenza cresce la già forte la preoccupazione per la sorte dei lavoratori, che in questo momento devono essere assolutamente tutelati. Chiediamo che sia fatta chiarezza”.