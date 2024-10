Incidente mortale ad Assemini, lungo la Strada Statale 130, all'altezza dell'incrocio semaforico con via Piave in direzione Cagliari.

Per cause ancora da accertare, intorno alle 13, un ciclista è stato travolto da autocisterna per il trasporto di carburanti. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, il personale sanitario del 118 e l'elisoccorso, purtroppo, però, il ragazzo che viaggiava a bordo della sua bicicletta è deceduto sul colpo.

Si tratta di Gemiliano Montis, 39 anni, di Assemini. È finito sotto la motrice del camion cisterna.

Trasportato in ospedale sotto choc il conducente del mezzo pesante, un uomo di 45 anni. La polizia stradale di Cagliari sta ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Gemiliano Montis in sella alla sua bicicletta, probabilmente, stava cercando di attraversare l'incrocio di via Piave. Forse doveva rientrare a casa ad Assemini, quando è stato centrato dal mezzo pesante. La bici è finita sotto la motrice. L'autotrasportatore si è subito fermato per soccorrerlo.

Sul posto anche la polizia locale di Assemini e il personale dell'Anas. Da quanto si apprende Montis era molto conosciuto ad Assemini dove lavorava in una copisteria.