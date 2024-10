"No ti occhimus ca ses pitzinnu, ma a s'attera olta b'ada a essere su moltu", "Non ti uccidiamo perché sei un ragazzino, ma la prossima volta ci scapperà il morto". Sarebbero queste, secondo La Nuova Sardegna, le parole rivolte dai banditi a Francesco Lai, 27enne di Ittiri, autista del camion per il trasporto latte dato alle fiamme ieri a Torralba.

Un messaggio inquietante, specie se pronunciato da chi si apprestava a distruggere il mezzo armi in pugno e col volto coperto.

Il quarto assalto in pochi giorni alle cisterne, dopo quelli registratisi a Orune, Nule e Irgoli, dà la misura di quanto la vertenza latte rischi di essere tutt'altro che risolta. L'attacco arriva infatti poche ore dopo la firma dell'accordo sul prezzo del latte firmato in Prefettura a Sassari. Ora gli autisti minacciano di arrestare i mezzi.