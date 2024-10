I Funzionari delle Dogane di Cagliari, unitamente ai militari della Guardia di Finanza in servizio presso lo scalo Aeroportuale di Cagliari-Elmas, hanno intercettato cinque viaggiatori in possesso di 60mila euro in banconote, in violazione alle norme sulla movimentazione di denaro contante.

I cinque trasgressori provenienti da Paesi extra UE, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 195/2008, si sono avvalsi della facoltà di effettuare il pagamento immediato della sanzione in misura ridotta, pari al 5% dell’importo eccedente il limite consentito di 10mila euro.

Le attività di controllo dirette a contrastare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario dello Stato, rappresentano una tra le più significative attività svolte nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dai Funzionari doganali e dai militari della Guardia di Finanza, che li ha portati ad individuare, tra i numerosi passeggeri transitati presso il principale scalo aeroportuale sardo, quei viaggiatori che hanno tentato di trasportare valuta evitando le prescrizioni imposte dalla stringente normativa di settore.