Dopo la conferma della presenza di Zucchero Fornaciari come star del concerto di Capodanno a Olbia, arriva anche la conferma della presenza sul palco, nella notte di San Silvestro, di Salmo. Il rapper olbiese, nell'ultima edizione di Sanremo, reinterpretò proprio una cover di Zucchero. Per Salmo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, gli organizzatori starebbero pensando ad uno spazio tutto suo durante la serata del 31 dicembre, con un dj set e gli immancabili fuochi d'artificio.

Le indiscrezioni circolavano in città da tempo, ma l'ufficialità è arrivata con la firma definitiva. Il Capodanno olbiese è destinato ad essere uno dei più importanti e seguiti d'Italia. L'ok finale, confermato anche dall'assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata, è stato accolto con grande entusiasmo dagli olbiesi in primis e dai fan del bluesman che arriverà in Sardegna al termine del tour americano con ultima tappa in programma il 17 dicembre a Hollywood e prima dell'avvio del nuovo "Overdose D'Amore World Tour 2024" in cartellone a Londra il 30 marzo prossimo.

In città si aspetta un Capodanno all'insegna del sold out per hotel e ristoranti.

