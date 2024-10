Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Arzachena, a seguito di un normale servizio di controllo alla circolazione stradale per la prevenzione dei reati in genere, hanno arrestato M.O., 35enne arzachenese con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo, durante la perquisizione del veicolo sul quale viaggiava, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana.

I Carabinieri hanno perquisito anche la sua abitazione dove, nascosti all’interno di un armadio, hanno trovato numerosi barattoli in vetro contenenti oltre 7 kg di marijuana già pronta per essere utilizzata.

Proseguendo nelle ricerche sono state rinvenute anche 10 piante e 2 Kg di foglie di cannabis, alcune lampade alogene e un armadio in tela adibito ad essiccatore.

L’uomo si trova ora presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.