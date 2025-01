I carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno arrestato ieri mattina un uomo di 43 anni, residente in Sardegna ma domiciliato a Latina.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato preso in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale Ordinario di Cagliari - Ufficio Esecuzioni Penali.

La condanna è per furto, ricettazione e maltrattamenti in famiglia, reati commessi tra il 2004 e il 2010 in Sardegna e prevede una reclusione di 3 anni e 5 mesi.

Dopo le procedure di rito, l'arrestato è stato trasferito nel carcere di Latina, dove rimarrà a disposizione dell'autorità giudiziaria.