L'interpretazione non appropriata delle norme di sicurezza fatta dal prefetto e dal questore di Oristano rischia di far saltare l'Ardia, la celebre corsa a cavallo in onore di San Costantino, in programma giovedì 6 e venerdì 7 luglio a Sedilo.

Ne è convinto il sindaco del paese Salvatore Pes, che per scongiurare il possibile annullamento della manifestazione, che ogni anno richiama decine di migliaia di persone, ha scritto al ministro degli Interni Marco Minniti chiedendo il suo "autorevolissimo e urgentissimo intervento".

Secondo il sindaco di Sedilo, la plurisecolare manifestazione di fede e di abilità a cavallo quest'anno rischia concretamente di saltare nonostante il Comune, la Parrocchia e il Comitato organizzatore abbiano posto in essere tutte le iniziative previste dalla normativa e dalle leggi in materia di pubblica sicurezza a causa proprio di una lettura non appropriata delle norme fatta dal prefetto Giuseppe Guetta e dal questore Giovanni Aliquò.

Disposizioni del Ministero arrivate a seguito dei tragici fatti di Torino, quando in occasione della finale di Champions League, una donna morì e centinaia di persone rimasero ferite in Piazza San Carlo.