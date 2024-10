Il Questore della Provincia di Oristano, nell’ordinanza per i servizi relativi a “S’Ardia” che si terrà oggi e domani a Sedilo, ha fissato disposizioni che dovranno essere rispettate rigorosamente.

Divieto di vendita di superalcolici o bevande in bottiglie di vetro.

Nelle giornate dell’Ardia e durante le connesse celebrazioni religiose e civili, sarà vigente il divieto assoluto d’asporto di bevande in bottiglie di vetro e in altri materiali che possano risultare pericolosi, sia presso gli esercizi fissi che, ancor più, presso quelli ambulanti. E’ vietata altresì la vendita ambulante e la somministrazione di superalcolici.

Limitazioni alla vendita di coltelli.

E’ permessa la vendita di coltelli non aventi requisiti costruttivi che li facciano qualificare come armi proprie. La vendita di tali strumenti, inoltre, dovrà essere effettuata con bacheche o altri accorgimenti che ne impediscano l’immediata apprensione da parte di malintenzionati e in confezioni che ne inibiscano l’uso immediato all’acquirente, che dovrà comunque ritenerli all’interno di tali confezioni, fino al proprio domicilio, per non incorrere nella sanzione penale di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Distanza di sicurezza dalla pista.

Gli spettatori de “S’Ardia” sono tenuti a osservare le distanze di sicurezza dalla pista secondo le disposizioni impartite dal servizio d’ordine dell’organizzazione, al fine di evitare accidentali contatti con cavalli e cavalieri.

Armi.

E’ fatto rigoroso divieto di porto e detenzione di armi a tutti i partecipanti all’ Ardia e a tutti coloro che vi assistono quale pubblico anche se muniti di titolo autorizzatorio di polizia. Eccezione espressa è fatta solo per i c.d. “fucilieri”, coordinati dal Presidente dell’Associazione omonima di Sedilo, che siano ricompresi nell’elenco autorizzato dal Questore.