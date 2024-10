Mentre sono in via di miglioramento le condizioni del 69enne aggredito e picchiato brutalmente nella sua abitazione in via Marche a Olbia, proseguono le indagini sulle frequentazioni dell'ex cuoco di origine argentina.

I Carabinieri hanno passato al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui si trova l'appartamento e oggi in quella casa arriveranno da Cagliari i militari del Ris per un sopralluogo. Cercheranno tracce lasciate dai malviventi che hanno pestato a sangue il 69enne che aveva riportato un trauma alla testa e alcune costole fratturate, in aggiunta ad altre lesioni per le quali gli era stata data una prognosi di 90 giorni.

L'episodio è avvenuto nel primo fine settimana di febbraio, ma l'ex cuoco non ha chiamato subito i soccorsi. L'uomo, secondo quanto appreso, era stato sfrattato dall'appartamento che avrebbe dovuto lasciare a breve.