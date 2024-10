La Prefettura di Cagliari ha commissariato la Campidano ambiente Srl, la società a capitale misto pubblico e privato che gestisce il servizio di Igiene urbana nei comuni di Monserrato, Sinnai e Selargius.

Nei confronti della società, infatti, è stata adottata una informativa antimafia interdittiva, anche a seguito delle indagini sul socio privato, la Genesu finita al centro di una inchiesta Antimafia della Dda di Perugia.

La Prefettura applicando la legge 114/2014 per consentire la prosecuzione dei contratti in essere, per salvaguardare i posti di lavoro ed evitare l'interruzione dei servizi indifferibili come l'igiene urbana e ambientale e lo smaltimento dei rifiuti, ha fatto scattare il commissariamento.

"Gli amministratori straordinari nominati dal Prefetto - fanno sapere dall'ufficio territoriale del Governo - dovranno eseguire preliminarmente la ricognizione di tutti i contratti pubblici di appalto in essere e di tutte le concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, esercitando tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della società, con contestuale sospensione dei poteri di disposizione e gestione dei titolari della società".

Gli amministratori straordinari nominati sono il professor Aldo Pavan, ordinario di Economia aziendale, già preside della facoltà di Economia dell'Università di Cagliari; l'avvocato Giampiero Tronci, del foro di Cagliari, patrocinante davanti alle magistrature superiori, con esperienza in materia finanziaria, bancaria e fallimentare, e l'ingegner Giovanni Maria Motzo, con esperienza in imprese pubbliche di importanti dimensioni e nel medesimo settore (igiene urbana) dell'impresa commissariata. Questa mattina il Prefetto ha incontrato i commissari, ai quali è stato notificato il provvedimento con il quale è stata disposta la misura, assieme ai sindaci dei comuni di Selargius e di Sinnai ed al commissario Straordinario del Comune di Monserrato.