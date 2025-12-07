L'Italia è attualmente sotto l'influenza di un'area di alta pressione proveniente dall'Anticiclone Africano, che dovrebbe mantenersi almeno fino al prossimo 13 dicembre. Tuttavia, questa condizione non coinvolge uniformemente l'intera Penisola: si prevedono nubi e foschie locali nella Val Padana, mentre lungo le coste liguri e toscane saranno presenti nubi marittime. In altre zone del Paese, invece, il sole continuerà a dominare il cielo.

"Dove avremo sole e cieli tersi - spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it - sono previste temperature eccezionali per il periodo: i valori si porteranno anche a 10°C oltre la media climatologica di dicembre. Soprattutto in montagna avremo una fase calda". Nelle prossime ore, il passaggio di una perturbazione atlantica, in moto tra Svizzera e Germania, causerà addensamenti sulle Alpi con qualche fiocco oltre i 2000 metri, locali annuvolamenti si attarderanno sul meridione e alla Festa dell'Immacolata Anticiclone Africano e sempre più caldo.

"Per trovare un cambiamento dovremo aspettare Santa Lucia, il giorno con il tramonto più anticipato: in seguito, con il sole che tramonterà via via sempre più tardi, arriveranno le nubi, anche se questa tendenza è da confermare", afferma Tedici.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 7 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con isolati piovaschi sul settore settentrionale fino al tardo pomeriggio.

Venti: deboli o moderati da ovest nord-ovest, con rinforzi fino a forti su coste della Gallura, Golfo di Orosei, Golfo degli Angeli e rilievi orientali. Attenuazione dalla serata.

Mari: mossi o molto mossi con moto ondoso in attenuazione.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 8 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso, con nebbie o foschie mattutine e notturne sul settore occidentale.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli di direzione variabile.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

Previsioni per la giornata di martedì 9 dicembre

Cielo poco nuvoloso, con nebbie o foschie mattutine e notturne.

Temperature: in lieve diminuzione.

Venti: brezze.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì il cielo sarà pressoché sereno, con locali nebbie o foschie nelle ore notturne. Le temperature tenderanno a un lieve calo. I venti rimarranno a regime di brezza. I mari saranno poco mossi.