Ad Assemini come a Maracalagonis, Siurgus Donigala e Isili. L’aumento dei contagi sta preoccupando gli amministratori comunali. “Carissimi concittadini, la situazione pandemica in Sardegna sta peggiorando di giorno in giorno. Diversi comuni hanno già previsto con specifica ordinanza, severe restrizioni. Al fine di scongiurare il superamento dei livelli di guardia, sento anche io il dovere di adottare alcuni provvedimenti limitativi onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio nel nostro territorio”. Lo annuncia Sabrina Licheri, sindaca di Assemini, comune di circa 26mila abitanti che oggi registra 79 casi, con presenza di variante Delta.

“Nelle prossime ore si darà pubblicazione quindi all’ordinanza che troverà applicazione per 15 gg: dal 1° al 15 agosto – spiega la prima cittadina -. Vi anticipo la sospensione di ogni attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, culturale, teatrale svolte in luogo chiuso e all’aperto. Saranno altresì vietate le gare, le competizioni e attività connesse agli sport di contatto anche se di carattere ludico-amatoriale”.

E ancora: “In occasione dei funerali, in cimitero potranno prendere parte alle esequie massimo 20 persone. La mascherina dovrà essere indossata anche all’aperto laddove non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale. Sarà vietato consumare bevande alcoliche nelle aree pubbliche. I parchi resteranno chiusi dalle ore 22 alle ore 6. Chiedo a tutti massima collaborazione. Ovviamente saremo pronti a revocare l’ordinanza nel momento in cui i numeri diventeranno più rassicuranti", conclude la sindaca.