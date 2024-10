IReplace è un franchising di riparazioni per pc, smartphone e tablet nato 10 anni fa dalla brillante intuizione dei fratelli Lucio e Roberto Mazzone, e ora con all'attivo ben 50 sedi su tutto il territorio nazionale.

Combinando capacità imprenditoriali, approfondite conoscenze informatiche ed una lunga esperienza nel campo delle riparazioni, Lucio e Roberto fondano il loro primo "Store" online per permettere ai clienti di trovare i migliori pezzi di ricambio per i propri dispositivi informatici, garantendo allo stesso tempo la possibilità di prenotare tramite web la riparazione del proprio Tablet o Smartphone in tempi brevi e con i migliori tecnici. In poco tempo, grazie al successo di tale idea, i fratelli Mazzone aprono, così, il primo punto vendita iReplace Benevento.



Oggi, dopo 10 anni di successi il marchio iReplace è diventato sinonimo di professionalità e affidabilità, un punto di riferimento nel campo dell'assistenza e delle riparazioni di dispositivi informatici, con più di 50 punti vendita in tutta Italia e adesso anche a Cagliari.