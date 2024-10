Puntata attesa e movimentata quella andata in onda questo pomeriggio, domenica 15 gennaio, su Canale 5. Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, inizia con la resa dei conti per sei allievi resisi responsabili di un comportamento molto grave la notte di Capodanno.

Per Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax la produzione ha pensato a una sfida immediata quale provvedimento disciplinare. Troppo poco per Rudy Zerbi che per il suo allievo Tommy Dali decide per l’eliminazione. Salutato il cantante, è il turno di lasciare la scuola per Valeria che, su proposta di Lorella Cuccarini, affronta l'ex alunno Cricca e perde la sfida.

Samu affronta la gara contro un candidato molto forte e la giudice Francesca Bernabini congela la competizione: vuole vedere i due ballerini in una comparata.

Maddalena vince a mani basse, così come NDG e Wax, quest’ultimo il “capobanda” di Capodanno. Maria De Filippi in particolare nei suoi confronti non nasconde una certa irritazione. “Non dare le spalle a chi parla”, dice la conduttrice stizzita dal comportamento di Wax quando lui si volta mentre Arisa gli sta parlando. Poi, dopo che l’allievo vince la sfida, senza guardarlo e con estrema freddezza gli dà la maglia e lo rimanda in casetta.

Terminata questa prima parte, spazio alle esibizioni dei ragazzi. La prima da allieva per la latinista di Sorso Eleonora Cabras. A giudicare il ballo Irma di Paola, Garrison Rochelle e Federico Leli.

Eleonora balla un passo a due con Umberto. Arriva ultima nella classifica, ma riceve i complimenti da Leli, coreografo e giudice di ballo latino-americano a livello internazionale.

“Molto molto brava. Mi hai stupito perché sei appena entrata – ha detto -. Perciò l’imbarazzo l’hai levato subito e ti sei subito adattata, a questo ambiente diverso da quello competitivo. Io ti consiglio di viverti il più possibile questa esperienza e di impegnarti al massimo. Molto capace, brava”. Eleonora ha ringraziato ed è tornata al suo posto.