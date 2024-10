Una pantera si aggira tra le campagne di Bultei e Nughedu San Nicolò terrorizzando gli abitanti e i pastori del Goceano, alcuni dei quali hanno denunciato alle autorità di aver avvistato il pericoloso felino e di aver subito aggressioni ai danni delle proprie greggi.

I primi avvistamenti dell'animale risalirebbero a metà gennaio ma la notizia, in un primo momento, venne accolta con scetticismo. Le continue segnalazioni e l'effettivo susseguirsi di aggressioni ai danni di pecore al pascolo nei monti del Goceano hanno convinto però la guardia forestale a procedere ad alcuni accertamenti mettendo le carcasse degli ovini uccisi a disposizione dell'Istituto Zooprofilattico di Sassari che ne ha studiato le ferite.

Gli uomini dell'Istituto, ad un primo esame condotto sulle lesioni riportate dalle pecore, hanno escluso attacchi da parte di animali o predatori locali. "Conosciamo quelli che sono gli animali che possono predare in Sardegna" hanno spiegato "e le lesioni riscontrate sinora escludono che ad attaccare possano essere stati predatori autoctoni della Sardegna".

I sindaci del territorio, a questo punto in allarme, attendono che si faccia chiarezza sulla questione per preservare eventualmente in tutti i modi l'incolumità dei proprio cittadini.