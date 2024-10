Crollano gli alberi attorno all’area giochi della scuola e gli alunni per la ricreazione sono costretti a stare chiusi in aula. Nella zona esterna al’edificio, al momento inutilizzata, è in stato di abbandono, mentre la giovane età degli alunni presuppone un’attività ludica e i giochi all’aria aperta risultano indispensabili.

Lo denuncia il consigliere comunale del Gruppo Misto, Alessandro Sorgia, che ha inviato un’interrogazione scritta al sindaco Zedda descrivendo le motivazioni: “Dopo una tempesta estiva dello scorso 24 agosto, sono crollati al suolo due pini ubicati nell’area giochi della scuola materna Meilogu, in via Brianza, frequentata principalmente dai bambini tra i 3 e i 6 anni, fortunatamente in quella data la scuola risultava chiusa e non si è registrato alcun danno alle persone, ma ora che la scuola ha riaperto i battenti con l’inizio dell’attività – aggiunge Sorgia - a causa delle alte temperature di questo periodo gli alunni sono impossibilitati a giocare all’aperto, come è stato sempre di consuetudine, non potendosi riparare all’ombra degli alberi che ora non ci sono più, i bambini per l’intero arco della giornata sono costretti a stare rinchiusi all’interno dell’edificio scolastico”.