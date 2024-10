Nel corso di un importante incontro dei Riformatori Sardi, tenutosi lunedì 17 marzo nella sede algherese di via Giovanni XXIII, si è tracciato il percorso che il gruppo seguirà in questa prima fase di pre-campagna elettorale per le prossime amministrative.

Si parte dal programma: pochi punti essenziali, necessari alla città da attuare nell’immediato e principali obiettivi da raggiungere nell’arco dei 5 anni, su cui si cercherà di trovare la convergenza per eventuali alleanze in vista dell'appuntamento di maggio.

Le consultazioni cominceranno da subito e a tal proposito si precisa che al momento non sia in essere alcun accordo politico: i Riformatori intendono valutare qualsiasi alleanza con quei partiti, liste civiche e movimenti che vorranno condividere un progetto valido per il rilancio e il futuro di Alghero.

I Riformatori invitano “chiunque voglia partecipare attivamente alla vita del partito a confrontarsi nei prossimi incontri, i quali saranno sempre più importanti per la costruzione del futuro amministrativo della città. Un particolare invito è rivolto a donne e giovani, oggi più che mai fondamentali nella costruzione di una buona squadra di governo”.