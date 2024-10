All’interno del bagaglio del passeggero, imbarcato nella stiva dell’aereo, avrebbero rinvenuto quattro borse che riportavano il logo dei noti marchi Gucci e Louis Vuitton, delle quali il detentore non è stato in grado di certificare l’origine e la provenienza.

La merce, pertanto, è stata introdotta nel deposito di temporanea custodia doganale in attesa delle certificazioni di autenticità. Attraverso le banche dati in uso all’ADM e in seguito alle perizie tecniche operate da parte dei titolari dei marchi, è emersa la contraffazione dei prodotti.

In applicazione della normativa prevista nei casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, in attuazione del regolamento UE, al soggetto è stata contestata una violazione amministrativa da 100 euro fino a 7.000 euro, oltre al sequestro ai fini della confisca della merce.

La normativa è stata depenalizzata nel 2021 per i piccoli quantitativi. Infatti, se l'acquirente finale introduce nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'UE in violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, e i beni introdotti sono pari o inferiori a venti pezzi o hanno un peso lordo pari o inferiore a 5 chili, sempre che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale, si applica la sanzione amministrativa.