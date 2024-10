Scuola e impresa insieme per orientare i giovani al lavoro; istituzioni, associazioni di categoria ed enti di formazione ne tracciano la strada.

Prende corpo la nuova modalità di orientamento al lavoro dei giovani con il progetto Fixo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Regione.

Si inizia da subito con le azioni concordate e stabilite ieri a Sant’Anna dal Sindaco Mario Bruno e dagli assessori Natacha Lampis e Gabriella Esposito nell’incontro con gli amministratori dei comuni della Provincia.

Il percorso innovativo dei processi di avviamento al lavoro ha compiuto ieri un significativo passo avanti con l’individuazione delle priorità e delle azioni congiunte per agire concretamente dal prossimo anno scolastico. Si inizia dai prossimi giorni con la bozza di delibera che predisporrà il Comune di Sassari, con l’accordo quadro con le scuole predisposto dal Comune di Alghero e con un workshop fissato per il prossimo 6 Agosto in cui saranno elaborati i punti fondanti dell’iniziativa che imprimerà la svolta nell’approccio alle tematiche dell’avviamento al lavoro.

Ci sono 30.000 euro a disposizione per ciascuna rete interscolastica, Alghero è tra queste. Saranno attivate formule di auto impiego e incentivazione alle imprese. Per Mario Bruno “l’occasione è importante, un’ opportunità concreta ci consente di iniziare ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Verranno utilizzati fondi aggiuntivi – ricorda - disponibili nell’ambito dei progetti contro la dispersione scolastica da parte della Regione Sardegna e dell’Università”. Tra gli obbiettivi dei Comuni la realizzazione del programma “Garanzia Giovani” rivolto ai ragazzi sotto i 29 anni per il quale ci sono ingenti risorse comunitarie da destinare all’inserimento lavorativo. All’incontro hanno preso parte la referente del Progetto Fixo Grazia Masia di Italia Lavoro, gli amministratori dei Comuni di Sassari, Castelsardo, Ozieri, Pozzomaggiore, Bono, Thiesi.