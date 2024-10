“Siamo dalla parte dei residenti della zona dell'agro interessata dal Ponte Serra, comprendiamo le loro proteste ma dobbiamo prioritariamente salvaguardare la sicurezza pubblica. La struttura paga la mancanza di manutenzione degli anni scorsi, ma stiamo mettendo rimedio. Abbiamo messo a disposizione 300 mila euro per lavori di messa in sicurezza del ponte e stiamo accelerando per realizzare le opere”.

Sono queste le parole pronunciate dal Sindaco Mario Conoci sull'iter per il ripristino del Ponte Serra. La prima fase ha riguardato l’avvio del procedimento amministrativo con l’assegnazione del Rup e il successivo affidamento della progettazione dei lavori. ora, sotto il coordinamento dell'Assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru si prosegue per arrivare, nel più breve tempo possibile, all’inizio dei lavori di ristrutturazione del ponte, per la cui attuazione sono stati stanziati oltre 300mila euro. La prima delle attività sarà la spesa di 30mila euro per mettere in tensione gli archi del ponte con tiranti in acciaio. Il bando di gara è andato deserto per due volte e si sta procedendo ora ad una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, individuando tramite evidenza pubblica una delle tre ditte specializzate operanti in Sardegna. Gli uffici tecnici stanno lavorando anche parallelamente all'appalto dei restanti 270 mila euro.

Per accelerare le operazioni, il primo cittadino insieme all'Assessore alle opere pubbliche e ai tecnici comunali ha incontrato, a Sassari, il Soprintendente per chiedere massima attenzione e rapidità sul progetto. “Stiamo facendo il possibile per consentire un ritorno alla normalità – ha concluso Conoci – tenendo conto delle tempistiche tecniche legate alle stringenti norme di legge”.