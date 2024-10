La rete in fibra ottica con la tecnologia banda larga a casa di cittadini e imprese. L’ammodernamento delle infrastrutture arriva ad Alghero con il progetto di diffusione della tecnologia di nuova generazione in fibra ottica, fattore strategico per la crescita delle imprese e per lo sviluppo di servizi per i cittadini.

La banda larga potrà arrivare in tutte le case grazie all’accordo stretto dall’Amministrazione con la Regione Sardegna, che si farà carico di sostenere la realizzazione dei cavidotti in concomitanza con la realizzazione della rete del gas i cui lavori sono previsti a breve. Del progetto si occuperà domani la terza commissione consiliare, chiamata a discutere e a condividere l’iniziativa prima del passaggio in Consiglio comunale.

“Si tratta di un’ importante occasione per dotare la città di una fondamentale opportunità – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Gianni Cherchi -, praticamente indispensabile per aziende e cittadini che necessitano di collegamenti internet ad alta velocità per la diffusione di servizi”. Insieme alla rete del gas, il progetto in via di attuazione nel bacino di Alghero - Olmedo, nel sottosuolo dei circa 87 km di distribuzione per circa 12 mila allacci ci saranno anche posizionati i cavidotti per i collegamenti internet ad alta velocità. Alla posa in opera dei condotti seguirà poi la fase in cui la Regione procederà all’ individuazione del concessionario che provvederà alla posa della fibra ottica e alla gestione della stessa.