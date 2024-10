Scovato, dalla Guardia di finanza, un opificio abusivo nel centro di Alghero dove venivano miscelati illegalmente liquidi da inalazione per le sigarette elettroniche o vaporizzatori.

Le Fiamme gialle, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli, avrebbero scoperto nella struttura di 150 metri quadri più di 15 mila flaconi di liquidi per un totale di oltre 160 mila millilitri, insieme alle rispettive confezioni e alla strumentazione necessaria alla lavorazione dei liquidi, nonché 93 mila tasselli fiscali, non autorizzati, pronti per essere apposti sui flaconi.

Il liquido da inalazione rinvenuto, convertito in grammi è pari a circa 927 chili (un millilitro di liquido da inalazione è equivalente a 5,63 sigarette convenzionali) corrispondenti a circa 927 chili di tabacchi lavorati, che avrebbero fruttato sul mercato più di 164 mila euro.

Tutta la merce è stata sequestrata e due cittadini algheresi, responsabili dell'attività sono stati denunciati alla Procura di Sassari per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.