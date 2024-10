Il sindaco Stefano Lubrano ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno Angelino Alfano con la quale rappresenta le criticità che caratterizzano la dotazione organica del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero.

“La stagione estiva – riferisce il Sindaco - ha evidenziato pesanti segni di “sofferenza” rilevati a carico della sicurezza urbana a causa dell’aumento del numero di persone che sono giunte in città, flussi che rispetto all’anno passato hanno fatto registrare un sensibile incremento. Criticità che si acuiscono in estate per effetto della naturale vocazione turistica di Alghero e che si attenuano senza scomparire anche nel resto dell’anno. Ciononostante – segnala Stefano Lubrano al Ministro dell’Interno - apprendo che tra le destinazioni assegnate ai nuovi agenti di Polizia di Stato il 30 settembre scorso, è assente la provincia di Sassari, e, pertanto, il territorio di Alghero.

Il fatto preoccupa non poco dato che la mancanza di inserimenti di nuove unità rischia seriamente di ridurre il livello di capacità di tutela della pubblica sicurezza in un periodo ed in un territorio in cui, invece, le esigenze di sicurezza del cittadino aumentano costantemente. Solo nell’ultimo anno, in più occasioni non è stato possibile garantire il servizio di volante per improvvise mancanze di personale che non è stato possibile in alcun modo sostituire. Ciò è significativo del numero esiguo di risorse umane effettivamente disponibili presso il Commissariato di Alghero, una dotazione che non consente margini di manovra, nonostante la pianta organica sia completa, a causa del fatto che alcuni agenti sono in malattia da tempo e della circostanza che altri sono prossimi alla pensione, ovvero in un età tale da non consentire loro il servizio in strada sulla volante.

Le problematiche evidenziate rendono “ancor più encomiabile lo sforzo, l’impegno e la dedizione che la Polizia di Stato, insieme alle altre forze dell’ordine, profonde quotidianamente su questo territorio per garantire la sicurezza dei cittadini, nonostante l’esiguità di mezzi e risorse che lo Stato mette loro a disposizione.

È per queste ragioni, che mi rivolgo a Lei, Onorevole Ministro, affinché sia valutato concretamente un intervento risolutivo che consenta di poter contare da subito sul rafforzamento delle forze locali della Polizia di Stato che tanti benefici in termini di sicurezza hanno prodotto, anche a vantaggio dell’immagine turistica di Alghero".