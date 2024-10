Poco prima era giunta una segnalazione, tramite la quale si denunciava la presenza di due fuoristrada sopra il cordone dunale tra lo stabilimento Baia dei Venti e il ristorante La Conchiglia, nella spiaggia di Maria Pia ad Alghero. Così i Barracelli sono intervenuti con due pattuglie e hanno individuato e multato i conducenti di due mezzi, un Suzuki Jimny e un'Audi Q5.

Dopo averli identificati, ai trasgressori sono stati fatti rimuovere i veicoli ed è stata contestata la violazione del divieto di accesso alle spiagge con i mezzi a motore prevista dall'Ordinanza Balneare della Regione Sardegna elevando una sanzione che potrà raggiungere i 1.000 euro. Sotto il profilo penale i due rischiano addirittura l'arresto sino a due anni e sino a 51mila euro di ammenda per danneggiamento di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico.

"In 22 anni di servizio non mi è mai capitata una situazione del genere sopra le dune di Maria Pia - ha commentato il capitano dei Barracelli, Riccardo Paddeu -. Spesso si sottovaluta la gravita di certi comportamenti che in alcuni casi possono avere conseguenze anche di natura penale".