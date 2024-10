I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, ieri sera, ad Alghero, hanno arrestato per tentato furto aggravato Giuseppe Dettori, 38 anni, pregiudicato, già autore del pestaggio al cognato ex consigliere comunale avvenuto in pieno centro di Alghero 10 giorni fa e fino a ieri in stato di libertà .

L’uomo è stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Alghero quale responsabile del tentato furto al distributore self service di bevande e alimenti di via Kennedy, avvenuto una notte di 20 giorni fa, durante il quale era stato fortemente danneggiato quell’erogatore. Il colpo non era andato a buon fine perché l’uomo, all’arrivo di alcuni passanti, si era dato a precipitosa fuga.

I Carabinieri, grazie ad una serie di riscontri, possibili anche grazie alle telecamere a circuito chiuso presenti in zona, riconoscevano il responsabile del tentato furto nel Dettori che veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria che, nel concordare, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita ieri.