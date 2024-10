Ancora nessuna notizia di Giovanni Leonardo Acca, noto "Giannardo", 59enne di Fertilia, scomparso lo scorso lunedì mattina, 16 ottobre. (La notizia aggiornata)

L'uomo ha lasciato la propria abitazione alla guida di un'Audi A4 del 2002, color grigio, targata CE006NK - "rumorosa e facilmente riconoscibile da due adesivi APPLE (la famosa mela) incollati sul retro", ed è anche sul veicolo che si concentrano le ricerche.

“Vi siete mobilitati in tanti, tantissimi, e per questo vi siamo immensamente riconoscenti – scrive su Facebook con il cuore in mano il figlio Samuele - Mio Padre è originario di Sedini ed è molto attaccato a quella zona della Sardegna che include Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas è così via. Sfortunatamente, non avendo certezze, non escludiamo l’intera regione come campo di ricerca”.

“Le autorità ci sono vicine offrendoci supporto così come tutti voi – prosegue Samuele Acca - Mi rivolgo pero, senza pretese ma con il cuore in mano, a chiunque abbia o conosca qualcuno che abbia accesso a un drone o comunque la capacità di coprire superfici importanti grazie all’aiuto della tecnologia - siamo concentrati sul veicolo, che, data la lunghezza, verrebbe male o comunque non semplice da nascondere”.



“Vi prego di condividere e di continuare a contattarmi per qualsiasi cosa, idea, dritta, segnalazione. Scrivetemi su Messenger. Vi prego anche di condividere il più possibile, siete la nostra forza – scrive ancora il figlio di Giannardo -Un saluto a tutti e un grazie di cuore dalla Famiglia Acca-Chighine. Anche se non ci conosciamo, vi vogliamo bene", conclude Samuele.