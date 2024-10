La polizia ieri sera ha arrestato Ben Azziz Sliman, 26enne algerino, per tentato furto aggravato.

Dopo i due arresti da parte dei carabinieri nei confronti di due migranti, sempre algerini, finiti in manette per aver derubato due giovani del proprio cellulare, anche ieri, intorno alle 19:00, è giunta una chiamata al 113 che segnalava uno scippo in danno di una ragazza in Largo Carlo Felice a Cagliari.

Il giovane migrante è stato fermato da due passanti in via Baylle che hanno poi allertato la polizia. La ragazza è stata avvicinata dall’algerino alle spalle. Lui ha tentato di strapparle di mano il telefonino ma non è riuscito nell’intento grazie alla pronta reazione della giovane.