Un ciclo di seminari rivolto ad aspiranti imprenditori e titolari d'azienda per favorire lo sviluppo dell’economia locale e fornire, al tal fine, tutte le competenze necessarie.

A organizzarlo, in collaborazione con il Comune, è l'associazione giovani ProFonni, che hanno l’obiettivo anche di contrastare lo spopolamento delle zone interne e offrire opportunità di generale miglioramento professionale, oltre che le basi per una buona gestione d’impresa e di marketing strategico e operativo.

Il primo appuntamento è per domenica prossima, 19 marzo, presso il centro di aggregazione sociale Don Muntoni di Fonni.

“È un percorso molto interessante in cui saranno presenti vari docenti affermati e tanti lodevoli imprenditori che ci racconteranno come sono arrivati fino alla loro posizione aziendale”, spiega il presidente dell’associazione ProFonni Pietro Masini, che aggiunge: “I seminari saranno sempre di domenica per permettere a chiunque di partecipare”.

Il primo incontro, della durata di 5 ore, sarà a cura del Dott. Andrea Riccio che affronterà alcuni punti di marketing strategico. Durante il seminario esporrà la sua esperienza personale l’imprenditore Giovanni Busia dell’azienda agricola “Su Gabriolu” .

A fine seminario, sarà rilasciato un apposito attestato.

Ecco il programma delle attività:

Per info e per la presentazione della stessa rivolgersi a

associazioneprofonni@gmail.com