Al Canile comunale di Cagliari aumentano le adozioni Promossa dal servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari. Continua la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile comunale di via Po 59.

“L’Amministrazione comunale è soddisfatta della risposta da parte dei cittadini”. A dirlo il vicesindaco e assessore al Verde pubblico, Giorgio Angius, a circa un mese dell'avvio dell'iniziativa. “I nostri uffici hanno riscontrato infatti un corposo incremento delle adozioni. Nel solo mese di agosto 2022 – ha puntualizzato - hanno già superato il numero di adozioni del trimestre estivo del 2021. Sono inoltre aumentate notevolmente le richieste di informazioni telefoniche, le richieste di appuntamento e le visite al Canile”.

“A nome dell’Amministrazione comunale, ringrazio i cittadini che hanno voluto regalare una nuova vita ai nostri amici a quattro zampe. Le donne e gli uomini che lavorano con passione nell’ufficio Gestione faunistica e nel Canile comunale. Proseguiremo a monitorare l’andamento della campagna – ha concluso l'esponente dell'Esecutivo cittadino - cercando di perfezionarla ulteriormente, secondo i consigli ricevuti e le esigenze riscontrate”.

Giova rammentare gli orari di ricevimento per le adozioni: da martedì a venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12; sabato dalle ore 9 alle ore 11,45. Per ragioni organizzative e legate alle normative anti-Covid, è consigliato fissare preventivamente appuntamento contattando il Canile municipale via email all’indirizzo canile@comune.cagliari.it. In alternativa telefonare al numero 070.6778115.

Le schede degli ospiti del Canile sono visionabili a nella pagina web https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili del portale istituzionale.