Il comune di Mamoiada comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’inserimento nel programma regionale per il sostegno economico, di famiglie e persone in situazione di povertà e disagio riferite all’anno 2015.

Il programma prevede interventi a sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto a favore delle persone e delle famiglie che vivono per lungo tempo gravi condizioni di deprivazione economica; sostegno economico transitorio per le persone che vivono periodi brevi di povertà; erogazione di assegni economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità; abbattimento dei costi dei servizi essenziali prevalentemente per le famiglie che si trovino in condizioni di povertà transitoria (prioritariamente energia elettrica, gas, acqua, raccolta dei rifiuti solidi urbani o l’accesso ad altri beni o servizi); predisposizione di progetti per l’organizzazione e gestione di percorsi personalizzati di aiuto e sostegno a famiglie prive di reddito che presentano un maggior degrado delle relazioni e che vivono condizioni di abbandono e di isolamento sociale.

Il programma si articola in due linee di interventi: impegno in servizi di pubblica utilità e contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali (prevalentemente per le persone che vivono periodi di povertà transitoria)

La situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari o delle persone singole non dovrà essere superiore a 5 mila euro.

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 19 febbraio 2016 per l’impegno in servizi di pubblica utilità, mentre per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali per le persone che vivono periodi di povertà transitoria entro il 31 dicembre 2016 .

Il modulo della domanda e il rispettivo bando sono consultabili presso il sito del comune di Mamoiada al seguente link:

http://www.comune.mamoiada.nu.it/cominfo/avvisi/avviso.asp?id=185