Coldiretti ha lanciato un appello urgente alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e all'assessore dell'Agricoltura, Gian Franco Satta, per istituire una task force regionale. L'obiettivo è sbloccare i pagamenti della Politica Agricola Comune (PAC) che sono attualmente fermi, in particolare quelli legati ai pascoli non riconosciuti per i pagamenti europei, destinati alle aziende agricole e zootecniche sarde.

Si tratta di circa 25 milioni di euro bloccati a causa di complicazioni burocratiche. Coldiretti sottolinea le gravi difficoltà dell'ente pagatore regionale e della Regione nel liquidare le domande PAC 2024 presentate da migliaia di allevatori e agricoltori. L'organizzazione ricorda che un percorso simile è stato già sperimentato con successo nel 2022, sotto la guida di Giulio Capobianco, allora direttore generale dell'assessorato dell'Agricoltura.

Coldiretti sollecita l'applicazione di soluzioni tecniche per il riconoscimento delle superfici a pascolo e delle PLT, per consentire l'accesso ai fondi PAC e sbloccare rapidamente i pagamenti. Le superfici agricole sarde necessitano di una valutazione che consideri la loro conformazione ambientale e tradizione agricola, diverse da altre regioni italiane. La situazione di stallo mette a rischio l'equilibrio dell'ecosistema e la salvaguardia del territorio, con il pericolo di abbandono delle aree rurali.