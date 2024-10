Anche il Sindacato Autonomo di Polizia, attraverso il segretario provinciale, Luca Agati, punta l dito sull’episodio di via Venturi, dove un cittadino nigeriano ha aggredito l’operatore di polizia allo sportello: “Sono due anni che denunciamo i gravi problemi che affliggono l’ufficio immigrazione – sostiene Agati - esternando le preoccupazioni circa le dinamiche che espongono i colleghi ai sempre più numerosi stranieri che lo frequentano ogni giorno. I lavori di ristrutturazione di via Venturi dovevano durare sei mesi e dopo un anno ancora non sono ultimati, il tutto per colpa di una burocrazia che non va di pari passo con l’operatività dei poliziotti che vi lavorano. Oltre ai problemi logistici riteniamo che ci siano altri nodi da sciogliere, se un ufficio cambia quattro dirigenti in tre anni significa che c’è un problema, così come l’assenza della figura dell’ Ispettore assolutamente necessaria nell’organigramma previsto ed oggi assente. I colleghi dell’immigrazione meritano rispetto e tutela per poter lavorare in sicurezza”.