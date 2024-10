Drammatici momenti, nella serata di ieri, in una abitazione di Monserrato dove un uomo di 52 anni avrebbe insultato, minacciato e aggredito gli anziani genitori (81 anni il padre, 83 la madre). Con un paio di cesoie avrebbe colpito a una mano il padre causandogli lesioni guaribili in dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e del Nucleo radiomobile di Quartu che hanno fermato l'aggressione. L'accusa per l'arrestato è di lesioni e maltrattamenti

Secondo quanto ricostruito, già in passato il 52enne era stato protagonista di atteggiamenti spiacevoli nei confronti dei familiari. Ieri l'ennesimo episodio, quando l'uomo è entrato forzatamente nella casa dei genitori.