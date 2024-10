“Sono stato informato dai nostri agenti della Polizia Locale e dalle altre Forze dell'Ordine che in questi ultimi giorni c'è troppa gente in giro e spesso per motivi futili e non di necessità”.

Anche il vice sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, lancia l’allarme sulle persone che, ignare delle norme contro la diffusione del Coronavirus, continuano a uscire di casa senza una valida motivazione.

“Io stesso – aggiunge – mi sono reso conto di questa situazione che mi fa pensare, non senza allarme, che sia calata da parte di molti l'attenzione rispetto al serio e concreto rischio del contagio, sempre attuale. Siamo ancora esposti a un forte pericolo. La situazione apparentemente tranquilla che fortunatamente stiamo vivendo nella nostra città, anche grazie ai comportamenti virtuosi da voi finora tenuti, non deve portarci a sottovalutare la pericolosità di questo subdolo virus. Comportamenti irresponsabili mettono a rischio la salute propria e quella delle persone con le quali entriamo in contatto”.

“Dobbiamo essere ancora molto cauti e uscire solo in caso di vera necessità – ha sottolineato Addis -. Lo dobbiamo fare non solo per noi stessi ma peri nostri cari e nell'interesse di tutti. Ciascuno di noi ha la precisa responsabilità di non rendere vani tutti i sacrifici fatti fin qui. Non è ancora arrivato il momento di poterci rilassare e abbassare la guardia che invece deve restare alta e vigile. Mio malgrado, a causa di questi comportamenti e alla luce di quanto ho visto e da quanto ho potuto apprendere anche dai rapporti dei nostri vigili, che durante i controlli si trovano di fronte a risposte e giustificazioni inconsistenti, ho dato disposizioni di applicare le sanzioni previste dai provvedimenti statali, regionali ecomunali, senza nessuna interpretazione elastica e/o tollerante né tanto meno comprensiva dinanzi alla superficialità dimostrata”.

“L'incoscienza – conclude – non può essere infatti tollerata né giustificata. Inoltre, ho richiesto agli organi di polizia di intensificare i controlli, dovendo biasimare e contrastare tutti i comportamenti non in linea con quanto previsto dalle ordinanze. Non è sull'importo elevato delle sanzioni e sulle eventuali pene in cui si incorre trasgredendo, che voglio richiamare la vostra attenzione. Il motivo per cui oggi vi chiedo di rispettare scrupolosamente le regole, è quello di salvaguardare la salute della nostra comunità. Per il bene di tutti, siate responsabili”.