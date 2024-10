La Sardegna piange la scomparsa di Giovanna Crespellani. Aveva compiuto 100 anni il 12 luglio scorso ed è stata la prima avvocata dell’Isola. Era figlia di Luigi Crespellani, sindaco di Cagliari nel secondo dopoguerra e presidente della Regione, e di Teresa Mundula, prima donna laureata in Chimica in Sardegna.

“Esprimo il più sincero e commosso cordoglio per la morte di Giovanna Crespellani, prima donna avvocato nella storia della Sardegna, esempio di rigore e professionalità. Grande conoscitrice delle Istituzioni e donna di cultura, ha dedicato passione, impegno e dedizione a un mondo lavorativo fino a quel momento a vocazione maschile, quello forense, in anni nei quali non era facile, per una donna, farsi strada. La sua professionalità e il suo impegno, uniti a doti umane di immenso valore, ne hanno fatto una donna straordinaria. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”. Questo il pensiero commosso del presidente della Regione, Christian Solinas, appresa la notizia della scomparsa di Giovanna Crespellani.