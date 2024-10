La Monta da Lavoro è una disciplina che da una decina d'anni a questa parte è in forte crescita in Sardegna perché riesce ad accomunare il modo tradizionale sardo di andare a cavallo con la vera equitazione che valorizza il cavallo anglo-arabo sardo, molto adatto a questa disciplina.

La Monta da Lavoro Tradizionale è stata creata con l’obiettivo di migliorare le tecniche equestri sviluppate in quei Paesi i cui cavalieri impiegano i cavalli in diversi aspetti del lavoro nei campi col bestiame. La gara quindi offre un’occasione al raffronto simultaneo per considerazioni di tipo sportivo e culturale. La disciplina della Monta da Lavoro Tradizionale si compone di 4 prove: Addestramento, Attitudine, Abilità e Sbrancamento vitelli da eseguire con lo stesso cavallo dallo stesso cavaliere. Le Categorie in cui si divide la Disciplina MdL Tradizionale sono 5: Giovanissimi, Juniores, Amatori, Open e Cavalli Debuttanti. Uno dei punti di maggior importanza consiste nel fatto che tutte le prove delle categorie “open” devono essere eseguite con le redini tenute in una sola mano.

Ad Alviano, in Umbria, si tiene in questi giorni il Campionato Nazionale di Monta da Lavoro. Partiranno tre binomi di ogni categoria per ogni regione.

Il Campionato Regionale Sardegna è stato disputato in quattro tappe svoltesi nel Centro Equestre Sarrala Trekking a Tertenia, nel Centro Equestre Sulcis a San Giovanni Suergiu, nel Centro Equestre Monte Idolo ad Arzana e infine nel Centro Equestre Taloro a Fonni.

Per la Sardegna, dunque, si sono qualificati al Campionato Nazionale:



- Categoria Debbutanti

• Marongiu Sergio su Tirreno

• Piras Martina su Muschittu

• Lai Aurora su Rodrigo



- Categoria Giovanissimi

• Cadau Anna su Vrorinde

• Mastio Lorenzo su Red Crown

• Doa Sara su Grisù



- Categoria Juniores



• Lai Denny su Saetta

• Sirigu Matteo su Kelly

• Marceddu Giovanna su Caffeo