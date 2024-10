L’amministrazione comunale di Aidomaggore, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Guilcier e in collaborazione con la Pro loco, organizza l’ottava edizione della Rassegna dell’organetto e del folklore. L’appuntamento è per domani, sabato 4 novembre, al centro di aggregazione sociale di via Cagliari.

Protagonisti di questo grande evento alcune espressioni del suono e del canto più importanti della nostra Isola. Il programma prevede alle 15:30 il saluto da parte del sindaco Mariano Salaris a cui seguirà l’inizio della Rassegna che sarà presentata dal direttore artistico Roberto Tangianu. Sul palco si alterneranno i suonatori di organetto di Aidomaggiore e di Antonio Mannu, di Ossi, Fabrizio Piras, Boroneddu, Francesco Virde, Silanus, Gianni Ore - Bonarcado, Matteo Diana, Siamanna, Mattia Marras, Ardauli e Tore Delussu, Dorgali. E ancora l’VIII Rassegna ospiterà il Tenores di Orosei" Su Remediu de Orosei", il Tenores di Norbello, Roberto Murgia e Tonino Pira accompagnati da Alberto Caddeo alla Fisarmonica e Antonio Masala alla chitarra, il Gruppo Folk Tradizioni Popolari di Macomer accompagnati da Vanni Masala, il Gruppo Folk "Sas Nugoresas" accompagnato da Carlo Boeddu, l’Associazione Culturale Cointrotza di Aidomaggiore accompagnati dal trio Tino Barranca, Giuseppe Flore, Celestino Medde.

Spazio anche ai sapori dei prodotti tipici locali per una rassegna che vuole mostrare quanto di più bello c'è nelle tradizioni di Aidomaggiore.