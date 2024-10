Nella giornata di ieri, gli agenti della Questura di Nuoro hanno notificato al titolare di un “Compro Oro” di via Carducci a Nuoro, Sandro Melis, il provvedimento di sospensione della licenza di commercio di oggetti preziosi per 30 giorni emesso dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci.

Il titolare avrebbe in più circostanze acquistato dalla stessa persona, già autore di reati contro il patrimonio, diversi gioielli provenienti da furti in abitazione, procedendo alla loro fusione prima dei dieci giorni dall’acquisto, in violazione delle prescrizioni imposte dalla licenza che vietano attività di alterazioni prima dei dieci giorni.