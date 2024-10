“Con l’accreditamento da parte della Regione, il Mater Olbia è realtà. Sono stati anni difficili, con tempi spesso disattesi, ma dal primo luglio il nostro polo sanitario sarà a tutti gli effetti aperto”.

Sono queste le parole del Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che sottolinea come “Questo risultato è stato possibile solo grazie alla grande collaborazione sinergica tra tutti i soggetti interessati e alla perseveranza di chi ha sempre creduto in questo progetto, nonostante i momenti di difficoltà, a partire dalla Qatar Foundation Endowment”.

“I circa 250 posti letto e i 478 operatori sanitari sono numeri importanti, grazie anche ai contributi destinati alla ricerca – queste ancora le sue parole -. Un successo collettivo, che ha visto tutte le rappresentanze del territorio, nessuna esclusa, difendere il “nostro ospedale” sin dal primo giorno, fino a questo importante traguardo”.

“Il Mater Olbia – conclude Nizzi – è una grande conquista per il Comune di Olbia, per la Gallura e per la Sardegna tutta, ma soprattutto volta a garantire il diritto alla salute dei nostri conterranei”.