Villaurbana è la città del pane e in questo centro agricolo tra la Marmilla e l’Arborea tutto profuma di antiche tradizioni che con orgoglio vengono valorizzate e tramandate. Al pane prodotto con ereditata esperienza il paese dedica una sagra che in questo fine settimana rinnova la sua 18^ edizione.

Il programma è ricco di iniziative e di eventi volti alla riscoperta di antichi sapori e al recupero di saperi autentici che danno la possibilità di mettere in vetrina le attività produttive principali di Villaurbana. Tutto ruota intorno al pane, simbolo di aggregazione e scambio, nel mondo agricolo come in quello pastorale.

La Sagra del Pane ancora una volta si presenta come manifestazione di confronto tra le diverse realtà non solo locali, ma anche internazionali vista la presenza delle delegazioni provenienti dalla Turchia, dalla Grecia e dalla Spagna.

Il Comune di Villaurbana, in collaborazione con la Pro loco e le associazioni del paese, ancora una volta ha promosso un evento che nel corso degli anni ha acquistato forza per la qualità organizzativa della manifestazione e per il successo di pubblico sempre crescente, riuscendo così ad entrare nel calendario degli appuntamenti di carattere culturale da non perdere in Sardegna.

<<Il nostro obiettivo - dice il vicesindaco Paolo Pireddu - è quello di riuscire a far diventare la Sagra un vero e proprio festival internazionale del pane tradizionale>.

In occasione della Sagra del Pane i visitatori e i turisti potranno apprezzare i sapori tipici villaurbanesi, entrare nelle antiche case che disegnano il percorso del centro storico e ammirare i preziosi portali sopravvissuti al passaggio del tempo.

Tappa obbligata è la "Casa del Pane" vero fiore all'occhiello della Sagra, allestita secondo i criteri di una volta. Il percorso museale condurrà i più curiosi dalla filiera del pane agli oggetti della vita contadina. Al suo interno si potrà assistere alle varie fasi di preparazione del pane fatto in casa.

I suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna saranno la colonna musicale che accompagnerà il pubblico alla scoperta di Villaurbana. Il pane tipico villaurbanese sarà acquistabile negli stand di tutte le associazioni.