Lontano dalla canicola estiva delle spiagge affollate e dall'afa opprimente delle città di mare, il Ferragosto fra le colline del Mandrolisai è all'insegna dell'incontro fra popoli e dello scambio fra culture.

Dal 13 al 15 agosto, infatti, si terranno a Sorgono i festeggiamenti per l'Assunta. Nel suggestivo scenario della piazza antistante la chiesa parrocchiale, musiche e danze dal mondo accenderanno la festa nelle giornate più "calde" della stagione.

La tre giorni, organizzata dal Sòciu de santa Maria Assunta leve 1972 e 1985, prenderà il via alle 18 di oggi, 13 agosto, con intrattenimento per i bambini in piazza Concas. Alle 19 balli popolari con l'organettista Costantino Lai. Alle 22 Free Vival Tour 2022, evento di musica italiana e internazionale. A mezzanotte, infine, Martin and Jonny dello Zoo di 105 e a seguire il sound proposto da Dj Simone Carta fino all’alba.

Domenica 14 agosto, alle ore 9, gara di tiro a volo amatoriale in località Pala Cungiada proposta dall'Unione Cacciatori Sardegna. Alle 19 Costantino Lai accompagnerà ancora le danze della piazza sorgonese. Alle 22 serata musicale a cura di Banditi e Campioni e a seguire balli popolari.

Lunedì 15 agosto, alle ore 11, Messa solenne presso la parrocchiale della Vergine Assunta, seguita dal rinfresco offerto dal comitato organizzatore. Alle 19 si terrà la processione religiosa accompagnata dai gruppi folk. La giornata clou proseguirà alle 20, animata ancora dai balli di Costantino Lai e Sergio Putzu.

Alle ore 22 l'evento più atteso: la 37^ Rassegna internazionale del folklore a cura dell'Associazione culturale Gruppo Folk Sorgono. L'evento, presentato da Ottavio Nieddu, vedrà alternarsi sul palco il Group Towara (Benin), l'Erisa Folk Dance Ensamble (Georgia), la Compagnie de Danse Pom'Kanel (Martinica), il Ballet Folklorico del Nuevo Santander Reynosa Tamaulipas (Messico), i gruppi folk Sorgono, Su Idanu di Quartu, Città di Oristano, Nostra Signora di Tàlia di Olmedo, il Coro Santu Mauru di Sorgono e Su Cuncordu Sorgonesu.

"Tre giorni fittissimi di appuntamento che abbiamo il piacere di proporre dopo un periodo difficile a causa dell'emergenza sanitaria che ha spento i momenti di festa nelle nostre comunità - commenta il presidente del Sòciu de Santa Maria Assunta, Giuseppe Nonne -. Vivere il Ferragosto a Sorgono significa compiere un'esperienza diversa nel cuore dell'estate in Sardegna, a stretto contatto con la cultura popolare di un territorio affascinante come il Mandrolisai. Un'occasione da non perdere, a maggior ragione se a fianco alle associazioni sorgonesi si esibiranno quelle provenienti da ogni angolo della Sardegna e del mondo".

"Si ringraziano tutta la popolazione - prosegue Giuseppe Nonne -, le attività commerciali per la loro generosità, l’amministrazione comunale, la Pro Loco, il Gruppo folk Sorgono, il Coro Santu Mauru, su Cuncordu Sorgonesu, il parroco Don Patricio, la fondazione De Arca, L’Istituto Superiore F.lli Costa Azara di Sorgono, la Protezione civile, l’Arma dei carabinieri, su Sòciu de Santu Mauru e la Leva del 1971".