Si terrà martedì 10 luglio, presso la piscina comunale di Siligo, la prima lezione di Acqua Zumba promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Società il Quadrifoglio di Torralba.

Il corso si terrà i martedì e i giovedì dalle 19.00 alle 20.00. Decisi anche i costi: 30 euro (8 lezioni) quello dell’abbonamento mensile, 5 la singola lezione.

L’Acqua Zumba non è altro che la versione in vasca del ritmo sostenuto dallo zumba classico, grazie all’utilizzo di musica afro-caraibica in combinazione con i movimenti dell’aerobica. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al chiosco della piscina.