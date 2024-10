Il 16, 18 e 23 dicembre 2022 a Villaurbana si svolgerà la prima edizione di “A Sa Biddobranesa”, evento che rientra nell’ambito della concessione dei contributi per l'organizzazione di manifestazioni rientranti nel “Cartellone delle manifestazioni del turismo esperienziale”, previste dal bando della legge n.7 della Regione Sardegna.

La manifestazione si svolgerà interamente presso sa Butega de tzia Domantiglia, in via Mazzini 42, dove sarà possibile assistere da vicino a mostre, laboratori, concerti, danze, gare di poesia, dibattiti e mercatini. Un folto calendario per una tre giorni all’insegna della tradizione, con i vari eventi che verranno accompagnati da degustazioni di vini e prodotti tipici locali.

IL PROGRAMMA

Venerdì 16 dicembre. “A Sa Biddobranesa” inaugurerà il fine settimana col Laboratorio di danze popolari, alle 17, curato dall’Associazione mini folk Boddobrana, dall’Associazione Ballu Tundu di Nuoro e dall’Associazione culturale Busachi Bella Mia. Alle 18 appuntamento con L’evoluzione musicale in Sardegna, dibattito e concerto con la partecipazione di Cosimo Lippi (voce singola di Oliena), Su Cuncordu Sorgonesu, Ballade Ballade Bois e Su Cunsonu Santu Juanne de Thiesi.

Domenica 18 dicembre. La mattina, alle 10, prende il via la giornata con Bottega aperta, una sorta di mostra-mercato con dimostrazioni e vendita di prodotti tipici del territorio. Nel pomeriggio, alle 15, inizia il Laboratorio di pianificazione tradizionale per bambini e adulti, a cura del maestro Francesco Sedda. Chiude la serata il Laboratorio de mutetus e gara poetica a s’arrepentina, a cura di Alberto Atzori, Giampaolo Nuscis, Ignazio Lasi e Michele Piga, accompagnati dalla fisarmonica di Gianni Ore.

Venerdì 23 dicembre. Tzipulas e binu nou inaugura, alle 10, l’ultima giornata all’insegna del gusto, con l’assaggio presso sa Butega delle zeppole sarde e del vino novello. Alle 18 l’ultimo appuntamento con Dibattito e Concerto, con la partecipazione di Monica Pintus (voce singola) e Marco Fadda (accompagnatore musicale), del Coro polifonico dei Cantori di via Majore di Nuoro accompagnato dal maestro Alessandro Catte, e del Coro polifonico Bachis Sulis di Aritzo accompagnato dal maestro Michele Turnu.

Gli eventi e la partecipazione saranno totalmente gratuiti.