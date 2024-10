Un altro episodio di avvelenamento di animali nella zona di Putzu Idu: una gattina è stramazzata al suo sotto gli occhi di due volontari Lav. Vani i tentativi di soccorso e l'immediato trasferimento alla clinica veterinaria di Oristano. La causa del decesso sarebbe stata di avvelenamento da lumachicida. La gattina faceva parte di una piccola colonia sulla quale la Lav era intervenuta a luglio con una campagna sterilizzazioni.

"La pratica dell'avvelenamento a Putzu Idu, in particolare nella borgata Mandriola, ha toccato livelli allarmanti - denuncia l'associazione - Nel mese di luglio sono state ritrovate diverse esche e tre cani sono caduti vittime. A fine luglio ed agosto sono stati rinvenuti altri bocconi avvelenati, tanto che il sindaco di San Vero Milis ha emanato un'ordinanza invitando la popolazione all'attenzione e all'utilizzo del guinzaglio e delle museruole per i cani. Purtroppo la vigilanza della municipale e dei barracelli non ha fermato questa macabra escalation".

"E' fondamentale procedere al riconoscimento e alla sterilizzazione delle colonie feline per mantenere il numero dei gatti sotto controllo e garantire loro una maggior tutela - spiega Roberto Corona, responsabile della Lav di Cagliari -. E' importante intensificare i controlli e mettere in atto le dovute azioni repressive e preventive da parte delle autorità preposte per evitare che chiunque possa andare a depositare bocconi avvelenati".