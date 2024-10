Per il terzo anno consecutivo, il Natale in Barbagia fa tappa a Ollolai , dove verrà illuminato e animato dai canti e dalle danze dei bambini di tutta la Sardegna grazie a “A Pitzinnu mi torro”, il grande evento musicale presentato da Giuliano Marongiu e da Roberto Tangianu, in programma oggi alle ore 17,30 presso la Palestra Scolastica.

Sul palco si cimenteranno piccoli artisti in varie discipline dello spettacolo, come il canto, il ballo, la poesia, e si alterneranno diverse realtà del folklore sardo: il Piccolo Coro di San Sperate, il Piccolo Coro Sant’Antonio di Ottana, il Mini Folk San Pietro di Ittiri e il Gruppo Folk Balladores di Ollolai.

Presenti alla manifestazione Giuseppe Piras, interprete dello Zecchino d’Oro 2021, Federico e Susanna Pierino di Talana, e ospite d’eccezione sarà Giuseppe Masia.

L’evento, organizzato da Ollolai Capitale in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, e il patrocino del Comune di Ollolai e della Regione Autonoma della Sardegna, si pone come finalità il richiamo dei turisti, lo scambio culturale e la messa in luce delle tradizioni artistiche locali.

Pier Paolo Soro, Presidente dell’Associazione Culturale Ollolai Capitale, dichiara: “Un’occasione di importante scambi culturali ed esperienze artistiche, in cui sia i visitatori che i partecipanti stessi potranno assistere a performance che non conoscevano, un grande arricchimento per tutti”.

Durante la serata verranno premiati i video realizzati per l’edizione 2020. La manifestazione verrà trasmessa in diretta su Sardegna Live.